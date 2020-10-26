Назван средний размер больничных в Украине

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляемой Фондом социального страхования Украины в случае болезни, травмы или ухода за больным членом семьи, по итогам трех кварталов составил почти 326 гривен против 274,75 грн за тот же период прошлого года. Рост среднедневной суммы помощи составил 18,6%.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
От чего зависит размер больничного. Увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине:
Общие расходы Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности в течение первых 9 месяцев текущего года составили 7,5 миллиарда гривен, финансирование больничных осуществляется ФССУ в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.
Напомним, основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. Страхователям предоставлена возможность направлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи с целью оптимизации и ускорения финансирования, а также противодействия распространению COVID-19 в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 11:30 - 762 11
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дорогиВчера, 09:00 - 1480 5
Испания планирует ввести налог для самых богатых из-за коронакризисаВчера, 18:30 - 442 4
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1534 4
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверенияВчера, 08:02 - 8389 4
lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроютВчера, 11:14 - 7243
В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евроВчера, 15:00 - 2337 1
Локдаун в действии: карантин вынудил закрыться известную киевскую сеть пиццерий - СМИВчера, 10:45 - 2045 1
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1534 4
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дорогиВчера, 09:00 - 1480 5
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Вчера, 10:53 - 203
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Позавчера, 11:20 - 493
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 514
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 819
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 477 1