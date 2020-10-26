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Назван средний размер больничных в Украине

Назван средний размер больничных в Украине

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляемой Фондом социального страхования Украины в случае болезни, травмы или ухода за больным членом семьи, по итогам трех кварталов составил почти 326 гривен против 274,75 грн за тот же период прошлого года. Рост среднедневной суммы помощи составил 18,6%.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

От чего зависит размер больничного. Увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине:

  • до 3 лет – 50% среднего заработка;
  • от 3 до 5 лет – 60% среднего заработка;
  • от 5 до 8 лет – 70% среднего заработка;
  • более 8 лет – 100% среднего заработка.

Общие расходы Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности в течение первых 9 месяцев текущего года составили 7,5 миллиарда гривен, финансирование больничных осуществляется ФССУ в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.

Напомним, основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. Страхователям предоставлена возможность направлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи с целью оптимизации и ускорения финансирования, а также противодействия распространению COVID-19 в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации и Министерство Здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листков в Украине.
  • Электронный сервис “еМалятко”, который объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале “Дія” по всей Украине уже до конца 2020 года.
По материалам Finance.UA
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