Импорт в Украину растет, но только в гривне - аналитики

В сентябре 2020 года налогооблагаемый импорт в Украину составил 121,6 миллиарда гривень и вырос на 4,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Отмечается, что сентябрь – это второй месяц, в котором показатели импорта выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года импорт оказался больше на 1,5%.

В августе 2020 года среднемесячный курс составил 27,52 грн за долл. (в августе 2019 года – 25,25 грн за долл), в сентябре 2020 года – 27,98 грн за долл. (в сентябре 2019 года – 24,77 грн за долл).

Соответственно, в сентябре 2020 года налогооблагаемый импорт в валюте составил 4,3 млрд долларов, и это на 0,4 млрд долларов меньше, чем в сентябре прошлого года. Аналогичная ситуация и с поступлениями от импорта – за этот период они на 50,6 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

В целом, за январь-сентябрь налогооблагаемый импорт составил 34,7 млрд долларов, а в январе-сентябре прошлого года – 39,1 млрд долларов. Значит, нынешние показатели еще не дотягивают до прошлого года на 11,1%, или на 4,35 млрд долларов.

В гривневом выражении за январь-сентябрь импорт составил 922 млрд грн, это на 106,9 млрд грн (на 10%) меньше января-сентября прошлого года.

При этом самым большим остается падение импортируемых нефтепродуктов (на 10 млрд грн – 37%); удобрений (0,96 млрд грн – 88%), изделий из черных металлов (0,44 млрд грн – 17%).

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