Как заказать поверку счетчиков

Все приборы учета раз в четыре года или с периодичностью, указанной в паспорте прибора, обязательно должны вовремя пройти поверку.

Об этом напоминает КК Центр коммунального сервиса.

В ЦКС отмечают, что для заказа поверки счетчиков воды и отопления достаточно оставить заявку по ссылке.

Нужно указать контактные данные, количество счетчиков и выбрать вид услуги: поверка с демонтажем или без демонтажа.

Также можно выбрать опцию, чтобы информация по результатам поверки была внесена в программный комплекс исполнителей услуг, а свидетельства о прохождении поверки – доставлены в почтовый ящик по выбранной адресу (услуга «клиент-сервис»).

Или после прохождения поверки можно самостоятельно прислать фото или скан-копии свидетельств о пригодности приборов учета, актов выполненных работ при проведении поверки и фото счетчиков на текущую дату через мессенджер в Facebook (по ссылке) или с помощью Skype (по ссылке).

Когда проводилась замена счетчиков, как передать данные для отображения новых счетчиков в базе Киевводоканала:

указать адрес, по которому возник вопрос, и отправить фото паспортов счетчиков и фактические фото счетчиков на электронную почту;

данные будут внесены в базу, для возможности подачи показаний и оплаты за данные услуги.

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