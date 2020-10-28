Как заказать поверку счетчиков

Все приборы учета раз в четыре года или с периодичностью, указанной в паспорте прибора, обязательно должны вовремя пройти поверку.
Об этом напоминает КК Центр коммунального сервиса.
В ЦКС отмечают, что для заказа поверки счетчиков воды и отопления достаточно оставить заявку по ссылке.
Или после прохождения поверки можно самостоятельно прислать фото или скан-копии свидетельств о пригодности приборов учета, актов выполненных работ при проведении поверки и фото счетчиков на текущую дату через мессенджер в Facebook (по ссылке) или с помощью Skype (по ссылке).
Когда проводилась замена счетчиков, как передать данные для отображения новых счетчиков в базе Киевводоканала:
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