0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Как заказать поверку счетчиков

Как заказать поверку счетчиков

Все приборы учета раз в четыре года или с периодичностью, указанной в паспорте прибора, обязательно должны вовремя пройти поверку.

Об этом напоминает КК Центр коммунального сервиса.

В ЦКС отмечают, что для заказа поверки счетчиков воды и отопления достаточно оставить заявку по ссылке.

  • Нужно указать контактные данные, количество счетчиков и выбрать вид услуги: поверка с демонтажем или без демонтажа.
  • Также можно выбрать опцию, чтобы информация по результатам поверки была внесена в программный комплекс исполнителей услуг, а свидетельства о прохождении поверки – доставлены в почтовый ящик по выбранной адресу (услуга «клиент-сервис»).

Или после прохождения поверки можно самостоятельно прислать фото или скан-копии свидетельств о пригодности приборов учета, актов выполненных работ при проведении поверки и фото счетчиков на текущую дату через мессенджер в Facebook (по ссылке) или с помощью Skype (по ссылке).

Когда проводилась замена счетчиков, как передать данные для отображения новых счетчиков в базе Киевводоканала:

  • указать адрес, по которому возник вопрос, и отправить фото паспортов счетчиков и фактические фото счетчиков на электронную почту;
  • данные будут внесены в базу, для возможности подачи показаний и оплаты за данные услуги.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.