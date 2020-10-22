Права на кубик Рубика хотят купить за $50 миллионов

Канадская компания Spin Master выкупит права на легендарную головоломку кубик Рубика за 50 млн долларов.
Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.
“Компания из Торонто заявила, что заплатит 50 млн долл. за кубик Рубика – легендарную игрушку, которая захватывала и запутывала людей со времени изобретения более 40 лет назад”, – говорится в материале.
Отмечается, что продажи пазлов и других игр, предназначенных для использования в помещении, в этом году продемонстрировали быстрый рост, поскольку связанные с COVID-19 ограничения заставили людей проводить больше времени дома.
В настоящее время права на кубик принадлежат лондонской компании Rubik’s Brand Ltd. Венгр Ерньо Рубик создал легендарную головоломку в 1974 году, а ее продажи в мире начались в 1980, после чего было продано сотни миллионов единиц.
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