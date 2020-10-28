200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за коронакризиса

В ближайшие месяцы почти 200 аэропортов Европы столкнутся с неплатежеспособностью, поскольку вызванный пандемией коронавируса кризис продолжает бить по отрасли.
Об этом со ссылкой на данные лоббистской группы аэропортов ACI Europe сообщает издание Politico.eu.
Организация заявляет, что Европа рискует “обрушить значительную часть своей авиатранспортной системы”, если правительства не окажут больше поддержки сектору. Всего же на континенте расположены 740 аэропортов.
ACI Europe не называет, каким именно 193 аэропортам грозит закрытие, но говорит, что это в основном региональные аэропорты, которые обеспечивали около 277 тысяч рабочих мест и приносили миллиарды евро дохода.
Гендиректор ACI Europe Оливье Янковец посетовал, что через восемь месяцев после начала коронакризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, однако доходы далеко не всегда покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уж о капитальных затратах.
В ACI Europe рассказали, что пассажиропоток в аэропортах Европы в сентябре 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 73%. В организации предупреждают, что крупные аэропорты также находятся под давлением; 20 крупнейших европейских аэропортов взяли на себя дополнительную задолженность на 16 млрд евро, что эквивалентно почти 60% их доходов в обычный год.
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