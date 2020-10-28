0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за коронакризиса

200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за коронакризиса

В ближайшие месяцы почти 200 аэропортов Европы столкнутся с неплатежеспособностью, поскольку вызванный пандемией коронавируса кризис продолжает бить по отрасли.

Об этом со ссылкой на данные лоббистской группы аэропортов ACI Europe сообщает издание Politico.eu.

Организация заявляет, что Европа рискует “обрушить значительную часть своей авиатранспортной системы”, если правительства не окажут больше поддержки сектору. Всего же на континенте расположены 740 аэропортов.

ACI Europe не называет, каким именно 193 аэропортам грозит закрытие, но говорит, что это в основном региональные аэропорты, которые обеспечивали около 277 тысяч рабочих мест и приносили миллиарды евро дохода.

Гендиректор ACI Europe Оливье Янковец посетовал, что через восемь месяцев после начала коронакризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, однако доходы далеко не всегда покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уж о капитальных затратах.

В ACI Europe рассказали, что пассажиропоток в аэропортах Европы в сентябре 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 73%. В организации предупреждают, что крупные аэропорты также находятся под давлением; 20 крупнейших европейских аэропортов взяли на себя дополнительную задолженность на 16 млрд евро, что эквивалентно почти 60% их доходов в обычный год.

Справка Finance.ua:

  • Список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляция: В “красный” список добавилась Хорватия (241,4). Также в “красную” зону входят Черногория (526,4), Словения (425,7), Северная Македония (261,1), Польша (250,9), Румыния (250) и США (239).
  • Пока в “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся Турция с показателями заболеваемости 29,6, Египет (1,8), ОАЭ (177), Болгария (151,3), Мальдивы (124,3), Доминикана (58,2), Албания (112,4), Сербия (42), Мексика (38,4), Танзания (0), Куба (4,2).
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.