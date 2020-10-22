Xiaomi выпустила очиститель воды (фото)

Всего пару дней назад Xiaomi выпустила очиститель воды Mi Water Purifier H600G с двойным выпускным отверстием и мембраной обратного осмоса с повышенным потоком 600G. Всего через несколько дней компания выпустила очиститель воды Mi Water Purifier H1000G.

Цена продукта составляет 3999 юаней (~ 595 долларов США), но первые пользователи могут приобрести модель за 2999 юаней (446 долларов США).

Планируется, что он поступит в продажу 1 ноября через Xiaomi Youpin.

Mi Water Purifier H1000G – это очиститель воды Xiaomi с самой высокой способностью очищать воду, самой экономичной и самой быстрой на данный момент производительностью. Он может очистить 2,5 л воды за 1 минуту, что близко к потребности в водоснабжении среднего дома.

Сообщается, что водоочиститель имеет стабильное соотношение чистая / сточная вода 3:1, что выше, чем первоклассный показатель эффективности использования воды. Что касается технологии очистки воды, машина использует первую в отрасли технологию фильтрации обратного осмоса с двойным обратным осмосом. Вода, отфильтрованная через главную мембрану обратного осмоса, снова фильтруются через вторичную мембрану обратного осмоса. Вторая ступень фильтрации использует передачу давления первой ступени фильтрации с низким уровнем шума и низкой стоимостью.