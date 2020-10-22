0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Xiaomi выпустила очиститель воды (фото)

Xiaomi выпустила очиститель воды (фото)

Всего пару дней назад Xiaomi выпустила очиститель воды Mi Water Purifier H600G с двойным выпускным отверстием и мембраной обратного осмоса с повышенным потоком 600G. Всего через несколько дней компания выпустила очиститель воды Mi Water Purifier H1000G.

Цена продукта составляет 3999 юаней (~ 595 долларов США), но первые пользователи могут приобрести модель за 2999 юаней (446 долларов США).

Планируется, что он поступит в продажу 1 ноября через Xiaomi Youpin.

Mi Water Purifier H1000G – это очиститель воды Xiaomi с самой высокой способностью очищать воду, самой экономичной и самой быстрой на данный момент производительностью. Он может очистить 2,5 л воды за 1 минуту, что близко к потребности в водоснабжении среднего дома.

Сообщается, что водоочиститель имеет стабильное соотношение чистая / сточная вода 3:1, что выше, чем первоклассный показатель эффективности использования воды. Что касается технологии очистки воды, машина использует первую в отрасли технологию фильтрации обратного осмоса с двойным обратным осмосом. Вода, отфильтрованная через главную мембрану обратного осмоса, снова фильтруются через вторичную мембрану обратного осмоса. Вторая ступень фильтрации использует передачу давления первой ступени фильтрации с низким уровнем шума и низкой стоимостью.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.