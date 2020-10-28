Украинцы могут сэкономить на взятках 840 миллионов в год - Минцифры

Благодаря государственным услугам онлайн, которые сейчас внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут экономить 1,3 миллиарда гривен.

Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает пресс-служба министерства.

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По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как он уточнил, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.

Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 миллион гривен в год.

“Именно поэтому мы начали цифровизацию с создания мобильного приложения Дія с цифровыми документами. Ведь каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда надо оставить бумажную копию документа с надписью «Копия верна». Благодаря цифровым документам украинцы постепенно начинают привыкать, понимать, чувствовать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми», — рассказал первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Уже доступно:

регистрация ФЛП на портале Дія за 15 минут. С начала года услугами для частных предпринимателей воспользовались более 130 тысяч раз. Из них 50 тысяч — это люди, которые решили стать предпринимателями. 25 минут — регистрация ООО . За три недели от запуска услуги – около 200 заявлений на регистрацию;

антикоррупционные услуги на портале Дія. Прежде всего в строительной сфере. Сейчас можно онлайн начать строительство и ввести онлайн в эксплуатацию объекты класса риска СС1 — это 90% всего строительства в стране. Услуги для 10% самых рискованных объектов запустим онлайн до конца года;

электронные услуги – это выгодно. Уже сегодня граждане могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это как раз те средства, которые человек тратит на дорогу, всевозможные бланки и ксерокопии документов. Более того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год;