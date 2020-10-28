Украинцы могут сэкономить на взятках 840 миллионов в год - Минцифры

Благодаря государственным услугам онлайн, которые сейчас внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут экономить 1,3 миллиарда гривен.
Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает пресс-служба министерства.
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По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как он уточнил, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.
Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 миллион гривен в год.
“Именно поэтому мы начали цифровизацию с создания мобильного приложения Дія с цифровыми документами. Ведь каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда надо оставить бумажную копию документа с надписью «Копия верна». Благодаря цифровым документам украинцы постепенно начинают привыкать, понимать, чувствовать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми», — рассказал первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.
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