Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертов

В Украине стремительно дорожает автомобильное топливо: за неделю цены в среднем выросли на 60 коп./л на бензины и на 45 коп. – на дизельное топливо, еще ранее цены на рынке “взорвал” автогаз.

Почему так произошло – разбирались эксперты: директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, замдиректора научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Эксперты говорят, что цены на рынке “прорвало” потому, что их после шестимесячной стабильности дважды повысила украинская группа “Приват”. У нее более 1500 заправок, почти 30% всех АЗС в Украине, которые продают в основном топливо отечественного производства.

Первое повышение было 18 октября, второе – 26-го. Оба раза ценники выросли на 1 грн/л. Теперь на их АЗС бензин А-92 стоит 22 грн, А-95 и ДТ – 23 грн. Это по-прежнему нижний ценовой сегмент, у крупных брендовых сетей топливо дороже на 3-4 грн.