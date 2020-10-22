Volkswagen готовит к премьере универсал Golf R (фото)

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продолжает испытывать на Нюрбургринге новый универсал Golf R Alltrack.
Судя по фото, передняя часть авто позаимствована у “обычного” Alltrack, но выхлопные трубы, синие тормозные суппорты и низкопрофильные шины говорят о том, что перед нами нестандартный универсал.
Volkswagen до сих пор не рассекретил информацию о том, что будет оснащаться новый Golf R.
Поговаривают, что авто получит под капот 2,0-литровый мотор TSI как у Tiguan R и Arteon R / Arteon R Shooting Brake. Это означает, что производительность силовой установки будет достигать 316 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.
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