В Украине количество налоговых должников превышает 1 млн

Государственная налоговая служба Украины обнародовала перечень налоговых должников по состоянию на 1 октября 2020 года.
Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным ГНС, в списке 1 048 001 должник перед бюджетом.
Полный перечень можно найти по ссылке.
Стоит отметить, физическое лицо, которое не является субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии налогового долга или его отсутствии, воспользовавшись Электронным кабинетом, а также через официальный web-портал ГНС.
Напомним, ранее в налоговой ответили на вопрос, может ли налогоплательщик погашать денежные обязательства перед погашением налогового долга.
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