В Украине количество налоговых должников превышает 1 млн

Государственная налоговая служба Украины обнародовала перечень налоговых должников по состоянию на 1 октября 2020 года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ГНС, в списке 1 048 001 должник перед бюджетом.

Полный перечень можно найти по ссылке.

Стоит отметить, физическое лицо, которое не является субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии налогового долга или его отсутствии, воспользовавшись Электронным кабинетом, а также через официальный web-портал ГНС.

Напомним, ранее в налоговой ответили на вопрос, может ли налогоплательщик погашать денежные обязательства перед погашением налогового долга.