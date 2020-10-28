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Что делать, если возникают спорные вопросы с банком

Что делать, если возникают спорные вопросы с банком

Бывают случаи, когда между вкладчиком и банком возникают спорные вопросы. Согласно законодательству, вкладчик имеет право обратиться в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“Перед тем как начать длительный и не всегда эффективный судебный процесс, предлагаем ознакомиться с альтернативными путями решения спора с банком. В первую очередь, попробуйте уладить проблему, обратившись в банк напрямую. Это можно сделать, позвонив на «горячую линию» банка или написав письмо-обращение к банку на адрес для переписки”, – сообщают в ФГВФЛ.

Что делать дальше:

  • если спорный вопрос не удалось решить непосредственно с банком, необходимо обратиться к регулятору, Национальному банку Украины;
  • в случае, когда банк-участник Фонда гарантирования вкладов не выполняет обязанности, возложенные на него Инструкцией о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков, например, не предоставляет информацию о системе гарантирования вкладов, нарушает порядок раскрытия информации об условиях привлечения вкладов, можно обратиться в Отдел защиты прав вкладчиков Фонда на адрес электронной почты: cn-vzpv@fg.gov.ua;
  • в случае возникновения любых спорных вопросов относительно получения гарантированной суммы необходимо обращаться в Фонд. Информация о порядке обращения размещена на сайте Фонда в разделе «Обращения граждан».

Наследники вкладчиков неплатежеспособного банка для того, чтобы получить возмещение от Фонда гарантирования, должны письменно обращаться в Фонд.

“Если вы все же решили обратиться в суд, то справочную информацию о судебной власти Украины и ответы на вопросы по реализации права на судебную защиту можно найти на портале Судебная власть Украины. Помните! Перед тем как совершать значимые юридические действия, стоит получить консультацию юриста”, – отмечают в Фонде гарантирования.

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По материалам Finance.UA
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