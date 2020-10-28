Что делать, если возникают спорные вопросы с банком

Бывают случаи, когда между вкладчиком и банком возникают спорные вопросы. Согласно законодательству, вкладчик имеет право обратиться в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
“Перед тем как начать длительный и не всегда эффективный судебный процесс, предлагаем ознакомиться с альтернативными путями решения спора с банком. В первую очередь, попробуйте уладить проблему, обратившись в банк напрямую. Это можно сделать, позвонив на «горячую линию» банка или написав письмо-обращение к банку на адрес для переписки”, – сообщают в ФГВФЛ.
Что делать дальше:
Наследники вкладчиков неплатежеспособного банка для того, чтобы получить возмещение от Фонда гарантирования, должны письменно обращаться в Фонд.
“Если вы все же решили обратиться в суд, то справочную информацию о судебной власти Украины и ответы на вопросы по реализации права на судебную защиту можно найти на портале Судебная власть Украины. Помните! Перед тем как совершать значимые юридические действия, стоит получить консультацию юриста”, – отмечают в Фонде гарантирования.
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