Прибыль телеком-оператора Ахметова упала

Телеком-оператор Vega, входящий в состав принадлежащей Ринату Ахметову группы СКМ, отрапортовал о падении доходов за январь-сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Чистый доход компании снизился на 18,1% – до 412 млн грн, а EBITDA – на 37%, до 96, 5 млн грн. В пресс-службе Vega это объяснили “временным снижением активности значительного сегмента B2B-клиентов”. Они оказались “под влиянием весьма жестких мер противодействия пандемии и соответствующими карантинными ограничениями”. В итоге уменьшились объемы потребления телекоммуникационных услуг на предприятиях и в офисах.

“Пандемия заставила компании перейти на удаленный режим работы, а некоторые, как, например, большинство торговых и торгово-развлекательных центров, даже приостановить деятельность вообще, что непосредственно повлияло на использование сервисов бизнесами”, – отметили в компании.

Наряду с указанной негативной динамикой оператор отметил постоянный рост доходов от интернет-услуг по оптоволоконным технологиям (FTTx, GPON).

По сравнению с аналогичным отчетным периодом 2019-го доход вырос на 10% и составил 106,7 млн грн. От VoIP-телефонии Vega получила 63, 8 млн грн, что на 42% больше, чем в прошлом году.