Крупнейшая авиакомпания Израиля возобновила регулярные рейсы из Тель-Авива в Киев

Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines 26 октября возобновила регулярные рейсы из Тель-Авива в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Борисполь» на своей странице в соцсети FACEBOOK.

«Авиакомпания El Al Israel Airlines возобновляет регулярные рейсы из Тель-Авива в международный аэропорт «Борисполь», – сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться ежедневно, кроме пятницы и субботы.

Обратные билеты доступны с ценой от 7197 гривен.

Напомним, авиакомпания Air Arabia обновила полеты в Украину, выполнив вечером 25 октября рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) – Киев. Рейсы Киев-Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в оба конца начинается от 7172 грн.

Справка Finance.ua:

Украинский Минздрав обновил список стран “зеленой” и “красной” зон заболеваемости COVID -19.

В “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся Турция с показателями заболеваемости 29,6, Египет (1,8), ОАЭ (177), Болгария (151,3), Мальдивы (124,3), Доминикана (58,2), Албания (112,4), Сербия (42), Мексика (38,4), Танзания (0), Куба (4,2).