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Крупнейшая авиакомпания Израиля возобновила регулярные рейсы из Тель-Авива в Киев

Крупнейшая авиакомпания Израиля возобновила регулярные рейсы из Тель-Авива в Киев

Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines 26 октября возобновила регулярные рейсы из Тель-Авива в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Борисполь» на своей странице в соцсети FACEBOOK.

«Авиакомпания El Al Israel Airlines возобновляет регулярные рейсы из Тель-Авива в международный аэропорт «Борисполь», – сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться ежедневно, кроме пятницы и субботы.

Обратные билеты доступны с ценой от 7197 гривен.

Напомним, авиакомпания Air Arabia обновила полеты в Украину, выполнив вечером 25 октября рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) – Киев. Рейсы Киев-Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в оба конца начинается от 7172 грн.

Справка Finance.ua:

  • Украинский Минздрав обновил список стран “зеленой” и “красной” зон заболеваемости COVID-19.
  • В “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся Турция с показателями заболеваемости 29,6, Египет (1,8), ОАЭ (177), Болгария (151,3), Мальдивы (124,3), Доминикана (58,2), Албания (112,4), Сербия (42), Мексика (38,4), Танзания (0), Куба (4,2).
  • К “красному” списку добавилась Хорватия (241,4). Также в “красную” зону входят Черногория (526,4), Словения (425,7), Северная Македония (261,1), Польша (250,9), Румыния (250) и США (239).

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По материалам Finance.UA
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