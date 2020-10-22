ВАКС отказался заочно арестовывать Януковича

В Высшем антикоррупционном суде заявили, что бывшему беглому президенту Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.
Об этом сообщается на странице ВАКС в Фейсбуке.
«Сегодня, 26 октября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УКУ. Причины отказа – нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск”, – говорится в сообщении.
Также, как поясняют в судебном учреждении, на время подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве, в рамках которого просили избрать Януковичу меру пресечения, как того требует законодательство.
Полный текст постановления будет составлен и провозглашен 30 октября 2020 года в 16:30.
В суде напомнили, что прокурор САП ходатайствовал о заключении экс-президента под стражу в случае его задержания.
Ранее СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Януковича в присвоении Межигорья.
По данным СМИ, Генпрокуратура расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу.
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