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ВАКС отказался заочно арестовывать Януковича

ВАКС отказался заочно арестовывать Януковича

В Высшем антикоррупционном суде заявили, что бывшему беглому президенту Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.
Об этом сообщается на странице ВАКС в Фейсбуке.

«Сегодня, 26 октября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УКУ. Причины отказа – нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск”, – говорится в сообщении.

Также, как поясняют в судебном учреждении, на время подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве, в рамках которого просили избрать Януковичу меру пресечения, как того требует законодательство.

Полный текст постановления будет составлен и провозглашен 30 октября 2020 года в 16:30.

В суде напомнили, что прокурор САП ходатайствовал о заключении экс-президента под стражу в случае его задержания.

Ранее СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Януковича в присвоении Межигорья.

По данным СМИ, Генпрокуратура расследовала дело о завладении комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу.

По материалам УКРИНФОРМ
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