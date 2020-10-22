Межбанк: понедельник прошел весьма интересно

Несмотря на достаточно вялый старт межбанка на этой неделе – в целом, тем не менее, понедельник на валютном рынке прошел весьма интересно. После практически недельного перерыва – на торги сегодня выходил Нацбанк с продажей доллара по 28,34 гривны и простоял с этой котировкой почти с полудня и до конца активной фазы сессии.
После весьма расслабленного открытия и полуспячки до 11 часов – выход НБУ с завышенной на тот момент котировкой продажи доллара несколько удивил дилеров. Все начали гадать, что происходит и для чего ему понадобилось устанавливать верхнюю границу коридора по доллару при таком рынке. Многие воспринимали это просто как “напоминание о себе” рынку со стороны Нацбанка.
Ближе к обеду частично стало понятно для чего это было нужно. Спрос постепенно рос и фактически планка регулятора 28,34 гривны за доллар – стала удерживать котировки ниже этого порога.
Во второй половине сессии предложение уже выдохлось и часть покупателей выкупили валюту уже у Нацбанка, но и выше сложившихся уровней затем котировки не пошли. По факту, Нацбанк продал порядка $14-20 млн и этим окончательно успокоил рынок.
Ход торгов:
Стартовав с уровня 28,31/28,33 гривен к 11 часам доллар вырос до 28,315/28,335 гривен. Но постепенно спрос рос и Нацбанк решил сразу же потушить любой перекос спроса и предложения на торгах. Он вышел с продажей доллара по 28,34 гривны и этим обеспечил замирание котировок на уровне 28,335/28,35 гривен с небольшими отклонениями почти до 16 часов. Лишь в последний час сессии , на уже практически затихающем рынке – котировки чуть выросли до 28,34/28,355 гривен за доллар уже до конца торгов.
Главные события 26 октября на межбанке:
1. Доллар вырос с утренних 28,31/28,33 до 28,34/28,355 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк выходил на межбанк с интервенцией по продаже доллара по 28,34 гривны и продал порядка $14 -20 млн.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3325 гривен, а официальный на 27 октября установлен на отметке 28,3352 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,35
евро – 33,47 / 33,49
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1818 / 1,1820
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 27823 12
Франция вводит налог на вес автомобиля17 ч. назад - 2027 8
"Энергоатом" вернулся к идее майнинга криптовалют9 ч. назад - 1273 3
Производителей энергии из биотоплива предлагают освободить от налога за выбросы CO29 ч. назад - 127 2
Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд в пользу внешних кредиторов за 3,5 года3 ч. назад - 574 2
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 27823 12
Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населенияВчера, 20:38 - 4269 1
РРО: основные требования при осуществлении расчетов с покупателями10 ч. назад - 2534 1
Турция рассматривает возможность достройки второго самолета Ан-225 «Мрія»8 ч. назад - 2106
Франция вводит налог на вес автомобиля17 ч. назад - 2027 8
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее8 ч. назад - 189
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 601
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 363 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 989
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1726 18