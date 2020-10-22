Межбанк: понедельник прошел весьма интересно

Несмотря на достаточно вялый старт межбанка на этой неделе – в целом, тем не менее, понедельник на валютном рынке прошел весьма интересно. После практически недельного перерыва – на торги сегодня выходил Нацбанк с продажей доллара по 28,34 гривны и простоял с этой котировкой почти с полудня и до конца активной фазы сессии.

После весьма расслабленного открытия и полуспячки до 11 часов – выход НБУ с завышенной на тот момент котировкой продажи доллара несколько удивил дилеров. Все начали гадать, что происходит и для чего ему понадобилось устанавливать верхнюю границу коридора по доллару при таком рынке. Многие воспринимали это просто как “напоминание о себе” рынку со стороны Нацбанка.

Ближе к обеду частично стало понятно для чего это было нужно. Спрос постепенно рос и фактически планка регулятора 28,34 гривны за доллар – стала удерживать котировки ниже этого порога.

Во второй половине сессии предложение уже выдохлось и часть покупателей выкупили валюту уже у Нацбанка, но и выше сложившихся уровней затем котировки не пошли. По факту, Нацбанк продал порядка $14-20 млн и этим окончательно успокоил рынок.

Ход торгов:

Стартовав с уровня 28,31/28,33 гривен к 11 часам доллар вырос до 28,315/28,335 гривен. Но постепенно спрос рос и Нацбанк решил сразу же потушить любой перекос спроса и предложения на торгах. Он вышел с продажей доллара по 28,34 гривны и этим обеспечил замирание котировок на уровне 28,335/28,35 гривен с небольшими отклонениями почти до 16 часов. Лишь в последний час сессии , на уже практически затихающем рынке – котировки чуть выросли до 28,34/28,355 гривен за доллар уже до конца торгов.

Главные события 26 октября на межбанке:

1. Доллар вырос с утренних 28,31/28,33 до 28,34/28,355 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк выходил на межбанк с интервенцией по продаже доллара по 28,34 гривны и продал порядка $14 -20 млн.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3325 гривен, а официальный на 27 октября установлен на отметке 28,3352 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,33 / 28,35

евро – 33,47 / 33,49

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1818 / 1,1820

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