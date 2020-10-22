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Как подорожала недвижимость в Киеве с начала лета (инфографика)

Как подорожала недвижимость в Киеве с начала лета (инфографика)

С начала лета недвижимость комфорт-класса подорожала меньше всего – на 4,19%, а недвижимость бизнес-класса подорожала на целых 15,2%.

Об этом сообщает Аналитический центр DOM.RIA.

Эконом-класс:

  • средняя цена. Новостройки эконом-класса в Киеве подорожали на 6,53%. В июне стоимость составила 21 432 грн за кв. м. В июле ценник просел на 3,91%. В августе ситуация начала выравниваться. В конце лета цена выросла на 1,85% до отметки 20 975 грн за квадрат. В сентябре стоимость поднялась еще на 0,87%. В октябре с отметки в 21 157 грн за метр цена выросла до 22 832 грн за кв. м, то есть на 7,92%%
  • минимальная цена. Минимальная цена в начале периода составила 17 175 грн за кв. метр. В июле ценник сразу просел на 7,43% – до 15 900 грн. Опустившись ниже 16 тысяч, стоимость закрепилась на этой позиции до осени. Только в сентябре показатель вырос на 28%, достигнув 20 350 грн за квадрат. В октябре цена вновь приблизилась к июньскому показателю. Сейчас минимальная стоимость равна 17 500 грн/кв. м, это на 14% меньше, чем месяц назад.
  • максимальный ценник. В конце и в начале исследуемого периода стоимость равна 35 000 грн за метр квадратный. На таком уровне цена держалась все лето. Только в сентябре было зафиксировано резкое снижение на 37,15% до 21 998 грн, после чего стоимость вернулась к прежнему показателю.

Комфорт-класс:

  • средняя цена выросла всего на 4,19%: с 22 327 до 23 263 грн за метр. В июле был зафиксирован спад на 2,34%. В августе цена восстановилась на 4,72%. В сентябре тренд снова изменил знак. Стоимость просела на 3,63% – до 22 007 грн/кв. м. В октябре цена не только выровнялась, но и поднялась до пикового значения – 23 263 грн. Прирост за месяц составил 5,71%;
  • минимальная стоимость комфорт-класса продемонстрировала спад. За рассматриваемый период цена снизилась на 7,5%: с 12 900 до 11 932 грн за метр. В июле ценник достиг 14 000 грн/кв. м с приростом в 8,52%. В следующем месяце показатель перешел отметку в 15 тысяч, составив 15 300 грн за метр. В процентном соотношении цена увеличилась на 9,29%. В начале осени цена просела сразу на 22,67% – до 11 831 грн за квадрат. В следующем месяце цена выросла на 0,85%;
  • квартиры с максимальной стоимостью подорожали на 24,32%: с 47 500 до 59 050 грн. После стабильного июля в августе ценник вырос на 21,16%, достигнув 57 550 грн за квадрат. В сентябре был зафиксирован пиковый минимум с показателем 36 200. Цена сначала уменьшилась на 37,1%, а затем выросла на 63,12% в октябре.

Бизнес-класс:

  • за 5 месяцев средняя цена бизнес-класса выросла на 15,2%: с 36 383 до 41 912 грн за квадрат. В июле констатировали незначительный спад – на 0,26% до 36 291 грн/кв. м. В августе стоимость выросла сразу на 15,02%, превысив отметку в 40 тысяч. Составив 41 740 грн за метр, цена вновь просела в сентябре, теперь уже на 8,93% – до 38 013 грн/кв. м. В октябре был зафиксирован максимальный показатель за анализируемый период – 41 912 грн за метр. Чтобы достичь его, цена увеличилась на 10,26%;
  • минимальный ценник продемонстрировал стабильность. В течение всего периода стоимость составляла 20 540 грн за метр. Только в сентябре имел место кратковременный спад до 18 050 грн/кв. м. Цена снизилась на 12,12%, а затем выросла на 13,8% в октябре, вернувшись к прежнему уровню;
  • максимум подорожал на 40,66%. В июле зафиксировали снижение на 1,34%. За ним двинулось самое значительное укрепление стоимости на 42,57% – до 87 910 грн. В сентябре параметр уменьшился на 25,74%. В октябре цена повторила августовское значение, увеличившись на 34,67%.

Элит-класс:

  • средняя цена выросла на 7,8%. С июня по июль стоимость увеличилась на 1,84%, в августе – еще на 2,58%. В сентябре показатель снизился на 10,61% до минимального значения за период – 60 057 грн/кв. м. В октябре было достигнуто наибольшее пиковое значение – 69 326 грн за метр после роста на 15,43%;
  • минимальная стоимость выросла на 13,64%. В июле цена сдвинулась вверх на 6,95%, после чего в августе вернулась на прежнюю позицию с падением на 6,5%. В сентябре стоимость увеличилась на 10,5%, а затем в октябре еще на 2,84%;
  • максимальный показатель поднялся на 5,97%. В июле прирост составил 1,63%, в августе – 2,23%. Сентябрь отметился спадом на 21,67%. В октябре ценник восстановился на 30,21%. По всем направлениям недвижимость подорожала.

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По материалам Finance.UA
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