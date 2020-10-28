Лучшие города для жизни в 2020 году по версии Resonance Consultancy

Лондон занимает первое место шестой год подряд, хотя Brexit и негативно повлиял на качество жизни в городе.
Об этом говорится в рейтинге Resonance Consultancy.
Топ-10 городов:
Какое место занял Киев:
При этом по сравнению с прошлым годом город поднялся на 52 пункта. В рейтинге The World’s best cities от компании Resonance Киев занял строчку между Кувейтом (86) и Ганновером (88). Отмечено, что в 2019 году Киев занял 139 место в этом рейтинге.
В частности, столицу описали как архитектурно одаренный, дружественный и креативный город.
«Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но одна из самых ярких. Город – живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет. Такой же красочный и мельтешащий, как его национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, блестящими на холмах от реки Днепр», — говорится в описании рейтинга.
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