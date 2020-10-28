Лучшие города для жизни в 2020 году по версии Resonance Consultancy

Лондон занимает первое место шестой год подряд, хотя Brexit и негативно повлиял на качество жизни в городе.

Об этом говорится в рейтинге Resonance Consultancy.

Топ-10 городов:

Лондон занял первое место шестой год подряд, хотя Brexit и негативно повлиял на качество жизни в городе. Город находится на 5-м месте по количеству компаний Global Fortune 500, 29-е место по ВВП на душу населения и 52-е место по безработице. Но новая категория рейтинга, коэффициент Джини, показавший равенство доходов, говорит о тревожном неравенстве между богатыми и бедными: Лондон занимает 149-е место из 263 городов.

Нью-Йорк. Хотя репутацию Нью-Йорка и пошатнула пандемия, ведь именно Нью-Йорк стал центром эпидемии в США , город по-прежнему входит в пятерку лучших в мире по количеству компаний из списка Global 500 (4-е место).

Париж занимает 26-е место в мире по количеству парков и мест на открытом воздухе, 2-е место по доступности аэропортов, 5-е место по количеству музеев (в городе их более сотни) и 7-е место по количеству достопримечательностей.

Москва. Город занимает 4-е место по уровню доступности аэропортов, 14-е место в рейтинге самых популярных городов за последний год, согласно рейтингу в Google Поиске.

Токио. Город занял 1-е место по безопасности, 1-е место по шопингу, 2-е по количеству ресторанов, 3-е по технологиям и 6-е по культуре.

Дубай. Город занимает 16-е место по уровню образования в мире, 26-е по шопингу, входит в десятку лучших по безопасности и погоде, занимая 8-е место по обеим позициям.

Сингапур. Занимает 30-е место по количеству компаний Global 500, 57-е место по доступности аэропортов.

Барселона входит в десятку лучших городов по природной среде и инфраструктуре, занимает 3-е место в рейтинге глобальной ночной жизни.

Лос-Анджелес. 24 ресторана со звездами Мишлен, 9-е место по количеству check-in в фейсбуке, 10-е по количеству хэштэгов Instagram и 5-е место по поиску в Google.

Мадрид. Город занял 22-е место по количеству и качеству музеев, 18-е в категории «Достопримечательности», 11-е по уровню культуры и 32-е место по климату.

Какое место занял Киев:

Киев занял 87 место в рейтинге лучших городов мира.

При этом по сравнению с прошлым годом город поднялся на 52 пункта. В рейтинге The World’s best cities от компании Resonance Киев занял строчку между Кувейтом (86) и Ганновером (88). Отмечено, что в 2019 году Киев занял 139 место в этом рейтинге.

В частности, столицу описали как архитектурно одаренный, дружественный и креативный город.

«Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но одна из самых ярких. Город – живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет. Такой же красочный и мельтешащий, как его национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, блестящими на холмах от реки Днепр», — говорится в описании рейтинга.