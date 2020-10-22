Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве

Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия “Николаевский судостроительный завод” по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
Соответствующее решение Хозяйственный суд Николаевской области принял 16 октября.
Норма, на которую ссылается руководство предприятия, предусматривает, что должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных кодексом.
По данным госреестра, основателем госпредприятия “Николаевский судостроительный завод” является госконцерн “Укроборонпром”.
В июле 2019 года “Укроборонпром” перечислил в качестве финансовой помощи госпредприятию “Николаевский судостроительный завод” 54,8 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.
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