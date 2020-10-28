Как уплатить налоги и ЕСВ через Е-кабинет: пошаговый алгоритм

Государственная налоговая служба ввела ряд электронных сервисов, которые размещены в «Электронном кабинете». С помощью него налогоплательщики – физические лица имеют возможность просмотра данных, в частности, о состоянии расчетов с бюджетом и проведении уплаты налогов, сборов, платежей и единого взноса.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Закарпатской области.
Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу cabinet.tax.gov.ua.
Меню “Состояние расчетов с бюджетом” предоставляет пользователю е-кабинета доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. При обращении к указанному пункту меню отображается сводная информация по состоянию на момент обращения, она содержит следующую информацию по каждому виду платежа:
Предупреждение: красным цветом обозначены суммы налогового долга или задолженности по уплате единого взноса, не оплаченные в срок и по которым существует задолженность в бюджет.
Лайфхак: применяйте фильтр “Год” для просмотра данных за предыдущие годы, и фильтр “ОГНС” для просмотра лицевых счетов, состоящих на учете в соответствующем органе ГНСУ.
Выбрав один из налогов (платежей), пользователь двойным нажатием кнопки мыши получает доступ к детальной информации из интегрированной карты плательщика по выбранному налогу (платежу). Можно получить подсказку о содержании операции в интегрированной карте плательщика, наведя курсор мыши на значение в поле “Код операции”.
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Физлица после идентификации имеют возможность с помощью платежной системы оплатить налоги, сборы, платежи с помощью платежной карты.
После нажатия кнопки “Оплатить” происходит переход на сайт платежной системы, автоматически заполняются все необходимые платежные реквизиты. Пользователю достаточно указать сумму и реквизиты платежной карты.
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