В Швейцарии разработали материал, который может превратить одежду в зарядку для смартфона

В Швейцарии разработали материал со свойствами люминесцентного концентратора солнечного излучения, который можно нашить на одежду и использовать для зарядки электронных устройств.

Об этом сообщает Phys.org, пишет Соцпортал.

Ученые Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий приняли за основу полимер APCN, из которого делают силикон-гидрогелевые контактные линзы. Они стабильны, гибкие и воздухопроницаемые. Кроме этого, они способны соединяться в наномасштабе с двумя несмешивающихся люминесцентными материалами и обеспечивать их взаимодействие.

Как отмечается, исследователи объединили и превратили два люминесцентных материала с гелем в гибкий солнечный концентратор. Он способен улавливать свет более широкого спектра, чем позволяет современная фотовольтаика. Новые концентраторы можно наносить на ткань не делая ее жесткой и они не будут мешать ткани «дышать», не задерживая влагу.

С помощью таких материалов, в будущем, люди могут забыть о розетках и получать энергию от повседневной одежды.