Bayer покупает американского производителя генной терапии AskBio за $4 млрд

Bayer достигла соглашения о приобретении американской биотехнологической компании Asklepios BioPharmaceutical Inc. (AskBio) примерно за $4 млрд.

Как сообщает Bloomberg, благодаря сделке корпорация сможет усилить свое фармацевтическое подразделение экспериментальными генными методами лечения до истечения срока действия патентов на некоторые ключевые препараты.

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Немецкий гигант выплатит $2 млрд сразу и еще $2 млрд в виде потенциально важных денежных выплат компании AskBio, которая разрабатывает генные методы лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и застойная сердечная недостаточность.

Bayer взялась за расширение своей деятельности в области передовой генной и клеточной терапии, поскольку ее некогда успешные продукты устаревают, а деятельность компании замедляется из-за влияния пандемии на сельское хозяйство.

В заявлении Bayer говорится, что она создает специальное подразделение по клеточной и генной терапии, которое объединяет исследования, проведенные другими организациями, включая BlueRock Therapeutics, которую компания полностью купила в 2019 году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley во главе с Джеймсом Куигли, запланированное поглощение для Bayer является «позитивным шагом в укреплении долгосрочного фармацевтического производства».

В прошлом году AskBio привлекла $225 млн от TPG Capital и Vida Ventures, которые приобрели миноритарные пакеты акций компании. Это был первый сбор средств для компании, поскольку до того производственный бизнес оплачивал разработку терапии.

Bayer ожидает, что сделка будет закрыта в конце этого года, и сказал, что AskBio продолжит работать как независимая компания.

Это приобретение станет крупнейшим для компании Bayer в области здравоохранения за более чем полвека и крупнейшей покупкой с момента поглощения сельскохозяйственного гиганта Monsanto за $63 млрд.