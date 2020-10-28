0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Bayer покупает американского производителя генной терапии AskBio за $4 млрд

Bayer покупает американского производителя генной терапии AskBio за $4 млрд

Bayer достигла соглашения о приобретении американской биотехнологической компании Asklepios BioPharmaceutical Inc. (AskBio) примерно за $4 млрд.

Как сообщает Bloomberg, благодаря сделке корпорация сможет усилить свое фармацевтическое подразделение экспериментальными генными методами лечения до истечения срока действия патентов на некоторые ключевые препараты.

Читайте также: В Украину на этой неделе привезут 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19

Немецкий гигант выплатит $2 млрд сразу и еще $2 млрд в виде потенциально важных денежных выплат компании AskBio, которая разрабатывает генные методы лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и застойная сердечная недостаточность.

Bayer взялась за расширение своей деятельности в области передовой генной и клеточной терапии, поскольку ее некогда успешные продукты устаревают, а деятельность компании замедляется из-за влияния пандемии на сельское хозяйство.

В заявлении Bayer говорится, что она создает специальное подразделение по клеточной и генной терапии, которое объединяет исследования, проведенные другими организациями, включая BlueRock Therapeutics, которую компания полностью купила в 2019 году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley во главе с Джеймсом Куигли, запланированное поглощение для Bayer является «позитивным шагом в укреплении долгосрочного фармацевтического производства».

В прошлом году AskBio привлекла $225 млн от TPG Capital и Vida Ventures, которые приобрели миноритарные пакеты акций компании. Это был первый сбор средств для компании, поскольку до того производственный бизнес оплачивал разработку терапии.

Bayer ожидает, что сделка будет закрыта в конце этого года, и сказал, что AskBio продолжит работать как независимая компания.

Это приобретение станет крупнейшим для компании Bayer в области здравоохранения за более чем полвека и крупнейшей покупкой с момента поглощения сельскохозяйственного гиганта Monsanto за $63 млрд.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.