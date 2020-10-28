Украинцы сбегают из городов: плюсы и минусы загородной жизни

С начала 2000-х годов демографы по всему миру наблюдают за бегством работоспособных и активных людей из мегаполисов. К примеру, в США с девятимиллионного Нью-Йорка уже поехало полмиллиона жителей. В Украине точных подсчетов ни проводили, но тенденция тоже очевидна – спрос на аренду и покупку частных домов растет. Риелторы уже говорят о новой моде на рынке недвижимости, а переехавшие перечисляют плюсы и минусы.
Украинский средний класс все более охотно оставляет города для работы, а поселиться стремится ближе к природе. Пробки на въездах в Киев становятся привычной картиной. Но те, кто почувствовали преимущества загородной жизни, готовы мириться с недостатками. Они ждут, что мода на пригород будет способствовать развитию инфраструктуры.
Трехэтажный дом на шести сотках стоил Дмитрию Волкову как небольшая “однушка” в спальном районе Киева. В доме изначально были свет и газовое отопление.
Но загородная жизнь – это и постоянные хлопоты. Зимой приходится тратить до 5 тысяч гривен в месяц. Но дело не только в деньгах, а и во времени, ведь за домом и участком нужно ухаживать. Еще одно неудобство – отсутствие мобильной связи. Пока Дмитрий не добился установки вышки, позвонить можно было только с третьего этажа дома.
В другом селе недавно продали два дома – за 10 и за 20 тысяч долларов. На цены влияет скромная инфраструктура. Если же говорить о сельских новостройках, то их стоимость зависит от этапа строительства. Кроме того, сразу после карантина цены повысились из-за высокого спроса.
“На старте строительства у нас была цена 760 долларов за квадратный метр. Сейчас минимальная цена в комплексе – 1050 долларов”, – говорит руководитель отдела продаж загородного жилого комплекса Валерий Щербак.
Речь идет не о частных домах, а именно о жилом комплексе. Это вариант для тех, кто не хочет вкладывать деньги в обслуживание отдельного дома.
Психолог и знаток восточных практик Татьяна Семашко успела пожить в Китае, Индии и на Кипре. Сейчас она живет в центре Киева, но считает дни до момента, когда переедет за город. Такое решение в ее семье приняли еще год назад, но пандемия добавила еще один козырь.
“Выйти куда-то погулять практически не было возможности. Серые дома, асфальт, карантин… В тот момент мы поняли, что мы сделали очень правильный выбор, купив квартиру именно в загородном комплексе… За эти деньги в Киеве можно купить небольшую квартиру не с супер-ремонтом. А на этапе строительства здесь мы покупали хорошую, достаточно большую квартиру, около 90 квадратных метров”, – рассказывает Татьяна.
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