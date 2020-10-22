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В Киеве запустился новый прокат электросамокатов

В Киеве запустился новый прокат электросамокатов

В Киеве в октябре запустился прокат самокатов компании Scroll. Самокаты уже можно увидеть, а также использовать, в центре города.

Об этом пишет AIN.UA.

Scroll — это сервис родом из Грузии. Кроме Киева он уже работает в Тбилиси и Батуми. Партнер компании, что указано на сайте, а также на каждом самокате — американская компания Bird.

Для поездки необходимо:

  • скачать приложение Bird (доступны для iOS и Android);
  • затем нужно создать аккаунт, а также ввести данные карты для оплаты и выбрать тарифный план: 50, 100 или 200 грн;
  • затем на карте в приложении нужно найти ближайший доступный самокат и просканировать QR-код на руле для начала поездки. В приложении появится информация о том, когда можно ехать и как пользоваться самокатом. В частности, указано, что нельзя передвигаться по парковкам и тротуарам, а также водитель должен быть в шлеме, трезвым и не пользоваться телефоном во время поездки. Оставить самокат можно в любой доступной для этого зоне. Чтобы подтвердить окончание поездки, нужно его сфотографировать.


Фото: AIN.UA

Цены:

  • 10 гривен за разблокировку;
  • 4 гривны/минута.

Зона покрытия работы сервиса — центральные районы Киева. Сколько именно самокатов завезли — пока неизвестно.

Это уже третий по счету сервис самокатов в Киеве. Ранее в городе запустился сервис от эстонской компании Bolt, немного позже — Kiwi. По словам руководителя Bolt в Украине Тараса Потичного, для того, чтобы удовлетворить спрос жителей города, необходимо от 5000 до 7000 самокатов. Все три компании по большей части покрывают сейчас только центральные районы города.

По материалам Finance.UA
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