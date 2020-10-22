В Киеве запустился новый прокат электросамокатов

В Киеве в октябре запустился прокат самокатов компании Scroll. Самокаты уже можно увидеть, а также использовать, в центре города.
Об этом пишет AIN.UA.
Scroll — это сервис родом из Грузии. Кроме Киева он уже работает в Тбилиси и Батуми. Партнер компании, что указано на сайте, а также на каждом самокате — американская компания Bird.
Для поездки необходимо:
Фото: AIN.UA
Цены:
Зона покрытия работы сервиса — центральные районы Киева. Сколько именно самокатов завезли — пока неизвестно.
Это уже третий по счету сервис самокатов в Киеве. Ранее в городе запустился сервис от эстонской компании Bolt, немного позже — Kiwi. По словам руководителя Bolt в Украине Тараса Потичного, для того, чтобы удовлетворить спрос жителей города, необходимо от 5000 до 7000 самокатов. Все три компании по большей части покрывают сейчас только центральные районы города.
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