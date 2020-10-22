В Киеве запустился новый прокат электросамокатов

В Киеве в октябре запустился прокат самокатов компании Scroll. Самокаты уже можно увидеть, а также использовать, в центре города.

Об этом пишет AIN.UA.

Scroll — это сервис родом из Грузии. Кроме Киева он уже работает в Тбилиси и Батуми. Партнер компании, что указано на сайте, а также на каждом самокате — американская компания Bird.

Для поездки необходимо:

скачать приложение Bird (доступны для iOS и Android);

затем нужно создать аккаунт, а также ввести данные карты для оплаты и выбрать тарифный план: 50, 100 или 200 грн;

затем на карте в приложении нужно найти ближайший доступный самокат и просканировать QR-код на руле для начала поездки. В приложении появится информация о том, когда можно ехать и как пользоваться самокатом. В частности, указано, что нельзя передвигаться по парковкам и тротуарам, а также водитель должен быть в шлеме, трезвым и не пользоваться телефоном во время поездки. Оставить самокат можно в любой доступной для этого зоне. Чтобы подтвердить окончание поездки, нужно его сфотографировать.



Фото: AIN.UA

Цены:

10 гривен за разблокировку;

4 гривны/минута.

Зона покрытия работы сервиса — центральные районы Киева. Сколько именно самокатов завезли — пока неизвестно.

Это уже третий по счету сервис самокатов в Киеве. Ранее в городе запустился сервис от эстонской компании Bolt, немного позже — Kiwi. По словам руководителя Bolt в Украине Тараса Потичного, для того, чтобы удовлетворить спрос жителей города, необходимо от 5000 до 7000 самокатов. Все три компании по большей части покрывают сейчас только центральные районы города.