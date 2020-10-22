В Украину на этой неделе привезут 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что в Украину прибудет 14 тысяч флаконов препарата “Ремдесивир” для лечения коронавируса. Поставка будет осуществляться до конца этой недели.

Об этом Игорь Иващенко заявил во время брифинга.

“На прошлой неделе Минздрав предоставил разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства “Ремдесивир”, который был закуплен государственным предприятием “Медицинские закупки Украины” для лечения коронавирусной болезни… В Украину должна прибыть первая партия данного лекарственного средства, это около 14 тысяч флаконов”, – сказал он.

Также Иващенко добавил, что всего в Украину прибудет 28 200 единиц лекарственного средства “Ремдесивир”. Его направят на лечение 4 700 пациентов со средней и тяжелой патологией течения COVID-19.

“Данное лекарственное средство применяется во многих странах, в частности в США, Японии, Австралии, странах ЕС. Данное лекарственное средство входит в их протоколы лечения”, – сказал заместитель министра.

Напомним, 18 октября главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина уже закупила препарат “Ремдесивир”.

Кроме того, Ляшко призвал украинцев массово вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сочетание заболевания с COVID-19.