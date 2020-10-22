Кто из родителей может получить цифровое свидетельство о рождении ребенка

Родители 7 млн детей в возрасте до 14 лет могут сформировать цифровое свидетельство о рождении ребенка в мобильном приложении Дія 2.0.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.
“Мы запустили цифровое свидетельство о рождении в мобильном приложении Дія. Это возможность для обоих родителей больше не переживать за наличие бумажной копии документа. Ведь оно имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Для того чтобы его получить, нужно просто обновить приложение Дія”, – прокомментировал Михаил Федоров.
Когда можно применять цифровое свидетельство о рождении:
Как получить цифровое свидетельство о рождении:
Так свидетельство о рождении появится в смартфонах родителей.
Кроме того, в мобильном приложении Дія 2.0 доступна функция шеринга – возможность делиться цифровыми копиями документов. Так, родители ребенка смогут не носить с собой бумажную версию свидетельства о рождении. А при необходимости шерить цифровую копию документа.
Важно, что цифровое свидетельство о рождении в Дії имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Если же вдруг цифровое свидетельство не приняли, необходимо сразу же обратиться в службу поддержки Дії.
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