Кто из родителей может получить цифровое свидетельство о рождении ребенка

Родители 7 млн детей в возрасте до 14 лет могут сформировать цифровое свидетельство о рождении ребенка в мобильном приложении Дія 2.0.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.

“Мы запустили цифровое свидетельство о рождении в мобильном приложении Дія. Это возможность для обоих родителей больше не переживать за наличие бумажной копии документа. Ведь оно имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Для того чтобы его получить, нужно просто обновить приложение Дія”, – прокомментировал Михаил Федоров.

Когда можно применять цифровое свидетельство о рождении:

для поездок по Украине;

получение банковских, медицинских, образовательных услуг и других.

Как получить цифровое свидетельство о рождении:

установить или обновить мобильное приложение Дія;

далее выбрать “Добавить Свидетельство о рождении ребенка” и ввести серию и номер документа.

Так свидетельство о рождении появится в смартфонах родителей.

Кроме того, в мобильном приложении Дія 2.0 доступна функция шеринга – возможность делиться цифровыми копиями документов. Так, родители ребенка смогут не носить с собой бумажную версию свидетельства о рождении. А при необходимости шерить цифровую копию документа.

Важно, что цифровое свидетельство о рождении в Дії имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Если же вдруг цифровое свидетельство не приняли, необходимо сразу же обратиться в службу поддержки Дії.

Справка Finance.ua:

23 сентября Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 911, которым легализовал использование цифрового свидетельства на уровне с бумажным. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год станет началом вхождения страны в режим “пейперлес”. Это будет касаться всех государственных органов.