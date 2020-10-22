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В Украине мошенники используют банкоматы и делают дубликаты карт (фото)

В Украине мошенники используют банкоматы и делают дубликаты карт (фото)

В Украине мошенники устанавливают специальное устройство (скримминг), которое считывает данные карт и позволяет изготовить дубликат и снять средства.

Его заметить невооруженным взглядом практически невозможно. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты.

Заметить скримминг практически невозможно. Чтобы лишиться средств, стоит всего лишь один раз воспользоваться банкоматом. Ни один из популярных советов “правильного” использования банкомата не может обеспечить полную защиту. Одни говорят, что стоит пользоваться только теми банкоматами, которые находятся в торговых центрах и магазинах. Но при этом большинство приборов находили именно в таких помещениях.

Относительно полезный совет в такой ситуации – прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, которая снимает все ваши действия и с помощью которой можно подсмотреть цифры.

По материалам Обозреватель
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