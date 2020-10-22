Межбанк: два фактора будут делать “погоду” на рынке

В понедельник два основных фактора будут делать “погоду” на валютном рынке:

1. Начало периода выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам на фоне продолжения погашения уже просроченных долгов перед бюджетом частью крупных компаний. В течение этой недели экспортеры получат крупные суммы возмещений НДС от государства, что снизит их интерес к продаже валютной выручки и сыграет против гривны на межбанке. Но несколько госкомпаний и часть средних и крупных клиентов по объективным причинам еще не закрыли все долги перед бюджетом по налоговым платежам, что заставит их активнее расставаться с валютой и отчасти подстрахует гривну на торгах;

2. Скорое приближение конца месяца. С понедельника по четверг клиенты будут оперативно закрывать свои основные текущие хозяйственные операции по октябрю, чтобы затем в пятницу только “отрихтовать” свои расчеты с контрагентами на отчетную дату. Это увеличит статистику торгов в ближайшее время и по нашим прогнозам 26 октября объем операций на межбанке составит $170 -220 млн при заключении до 520-670 сделок.

Кроме этого, уже традиционно тренд на торгах будет зависеть от выходов/невыходов нерезидентов с покупкой валюты для фиксации своих доходов в валюте от операций с украинскими гривневыми ОВГЗ и от возможного выхода Нацбанка на торги с интервенциями.

Мы не особо верим в появление регулятора сегодня на межбанке, так как превышения предложения доллара на рынке сейчас не наблюдается. Но НБУ внимательно следит за поведением межбанка и при необходимости может выйти на рынок для сглаживания курсовых колебаний, хотя бы в “воспитательных” целях. Тем более, что всю прошлую неделю он так и не появлялся на торгах.

Фактор местных выборов уже почти отыграл свое на настроениях участников межбанка еще в пятницу и сегодня сами их предварительные итоги вряд ли сделают “революцию” на валютном рынке.

Курсы межбанка по прогнозу на 26 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,25- 33,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,31 / 28,32

евро – 33,51 / 33,52

Курсы валют на Межбанке

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