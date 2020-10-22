0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Air Arabia возобновила полеты в Украину

Air Arabia возобновила полеты в Украину

Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты в Украину, выполнив вечером 25 октября рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) – Киев.

Об этом пишет ЦТС.

В столичном аэропорту Борисполь самолет приземлился в 22:00. Рейс выполнялся лайнером Airbus A320. В 23:20 самолет вылетел в обратном направлении.

График полетов:

  • рейсы Киев-Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Цена билетов:

  • минимальная стоимость билета в оба конца начинается от 7172 грн.

Условия въезда в ОАЭ:

  • гражданам Украины необходимо предъявить до вылета, на регистрации рейса, отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 на английском языке с печатью лаборатории, сделанного не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ;
  • требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности;
  • по прибытию в ОАЭ граждане Украины в обязательном порядке должны пройти дополнительный бесплатный тест.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.