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Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года

Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года

Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. При этом создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

По его словам, для создания только прототипа собственного боевого самолета необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.

“Создать боевой самолет – многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты”, – сказал Дроздов.

В связи с этим в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, планируется закупка техники у США.

“Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах”, – отметил генерал-полковник.

При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.

“Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил”, – сказал командующий Воздушных сил.

По его словам, проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.

По материалам РБК-Украина
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