Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года

Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. При этом создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.
Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.
По его словам, для создания только прототипа собственного боевого самолета необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.
“Создать боевой самолет – многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты”, – сказал Дроздов.
В связи с этим в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, планируется закупка техники у США.
“Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах”, – отметил генерал-полковник.
При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.
“Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил”, – сказал командующий Воздушных сил.
По его словам, проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.
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