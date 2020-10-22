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Украина потеряла лидерство по экспорту орехов в Евросоюз

Украина потеряла лидерство по экспорту орехов в Евросоюз

Лидер Украинской ореховой ассоциации сообщил, что Украина больше не лидер экспорта орехов в страны ЕС.

“Сейчас на мировом рынке существует большая конкуренция среди стран. Это создало нешуточный ажиотаж вокруг орехового ядра. Так что теперь в противовес украинскому, Европа предпочитает орех из США, Чили и Аргентины. А один из главных наших покупателей – Турция сейчас поставляет орехи из Китая”, – говорится в сообщении.

В ассоциации говорят, чтобы изменить эту ситуацию, необходимо обратить внимание на качество. Пока же цена на экспорт отечественных семян будет ниже за предыдущие два года.

Украину заваливают сыром из Европы. Импорт этой продукции уже в десять раз превысил экспорт. С начала года мы вывезли почти 3 тысячи тонн полутвердого сыра, а купили за границей – 26 тысяч тонн.

По материалам ТСН
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