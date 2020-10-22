Huawei в третьем квартале заработал более 671 миллиарда юаней

Доход компании Huawei по итогам трех кварталов 2020 составил 671,3 млрд юаней, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Укринформу сообщили в компании.

Отмечается, что рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,0%, а финансовые результаты Huawei за три квартала 2020 года в целом соответствуют ожиданиям.

В связи с тем, что мир борется с COVID-19, глобальная цепочка поставок Huawei оказалась под сильным давлением, а производство и операции столкнулись с серьезными трудностями. Компания продолжает делать все возможное, чтобы находить решения, выживать и двигаться вперед, а также выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками.

В Huawei отметили, что в будущем компания будет применять свой потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий (искусственный интеллект, облако, 5G и вычисления) с целью разработки отраслевых приложений и раскрытия ценности 5G-сетей совместно с партнерами.

“ИКТ стали основой современного общества и главной движущей силой устойчивого социального, экономического и экологического развития. Huawei считает, что быстрое и полноценное развитие ИКТ-отрасли будет зависеть от открытого сотрудничества и взаимного доверия в рамках глобальной индустрии. Поэтому компания и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими глобальными партнерами и использовать инновационные ИКТ-технологии для создания большей ценности для клиентов несмотря на сложную ситуацию. Компания продолжит вносить вклад в борьбу с пандемией, экономический рост и социальный прогресс “, – подчеркнули в Huawei.

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ІТ, «умные» устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.