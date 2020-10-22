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В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее

В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее

В Китае представили прототип скоростного поезда, который может передвигаться как на стандартной (14245 мм), так и на широкой колее (1520 мм).

Об этом сообщает Railinsider.

Новый тип поездов, разработанный CRRC Changchun Railway Vehicles Co, имеет максимальную скорость 400 км/ч. Поезд имеет тележки, позволяющие изменять широту колесных пар во время движения (на пониженной скорости).

Для производства была построена испытательная колея, и прототип успешно прошел все тесты. В компании надеются, что поезд будет введен в серийное производство, что увеличит пассажиропоток между КНР и Монголией, РФ и Казахстаном.

По материалам Finance.UA
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