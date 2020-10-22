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Укрзализныця возобновила продажу билетов в "красную зону"

Укрзализныця возобновила продажу билетов в "красную зону"

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям со многих станций будет открыта продажа билетов на поезда.

Об этом сообщает “Укрзализныця”.

“Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 26 октября возобновить движение с большинства закрытых станций”, – говорится в сообщении.

С этого же времени (00:01 26 октября) Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда с таких железнодорожных станций:

  • Ивано-Франковск;
  • Дубно;
  • Здолбунов-Пассажирский;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь;
  • Гречаны;
  • Славута-1;
  • Волочиск;
  • Дунаевцы;
  • им. Т. Шевченко;
  • Сумы.

Полный перечень по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • В “красную” зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
  • В этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, вузов.
  • В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
  • В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

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По материалам Finance.UA
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