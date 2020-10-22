Укрзализныця возобновила продажу билетов в "красную зону"

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям со многих станций будет открыта продажа билетов на поезда.
Об этом сообщает “Укрзализныця”.
“Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 26 октября возобновить движение с большинства закрытых станций”, – говорится в сообщении.
С этого же времени (00:01 26 октября) Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда с таких железнодорожных станций:
Полный перечень по ссылке.
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