Укрзализныця возобновила продажу билетов в "красную зону"

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям со многих станций будет открыта продажа билетов на поезда.

Об этом сообщает “Укрзализныця”.

“Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 26 октября возобновить движение с большинства закрытых станций”, – говорится в сообщении.

С этого же времени (00:01 26 октября) Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда с таких железнодорожных станций:

Ивано-Франковск;

Дубно;

Здолбунов-Пассажирский;

Хмельницкий;

Тернополь;

Гречаны;

Славута-1;

Волочиск;

Дунаевцы;

им. Т. Шевченко;

Сумы.

Полный перечень по ссылке.

Справка Finance.ua:

С 26 октября вступили в силу новые карантинные зоны.

В “красную” зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

В этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, вузов.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

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