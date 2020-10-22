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Производителей энергии из биотоплива предлагают освободить от налога за выбросы CO2

Производителей энергии из биотоплива предлагают освободить от налога за выбросы CO2

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению совместно с Министерством энергетики и биоэнергетической ассоциации (UABIO) разработали законопроект, который предусматривает освобождение предприятий, производящих энергию из биотоплива, от уплаты налога за выбросы CO2.

Об этом шла речь на онлайн-совещании представителей Госэнергоэффективности, Минэнерго, Минфина, Государственной налоговой службы и UABIO сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

«Совместно с Минэнерго разработали целый ряд законопроектов, чтобы создать благоприятные условия для использования местных видов топлива. Один из них – освобождение биотоплива от налога на выбросы CO2 », – отметил заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

Он очертил важность законопроекта для уменьшения импорта газа и активизации отечественной биоэнергетики и отметил, что этот документ – еще один шаг для развития украинской биоэнергетики.

«Учитывая значительный потенциал биоэнергетики, мы имеем все ресурсы, чтобы уменьшить импорт голубого топлива. Ведь каждая гигакалория тепловой энергии, произведенной из отечественного биотоплива, остается в экономике страны », – подчеркнул Шафаренко.

По словам председателя правления UABIO Георгия Гелетухи, сегодня предприятия, которые генерируют энергию и сжигают биотопливо, являются плательщиками налога за выбросы CO2, что не соответствует мировой практике, поскольку биотопливо считается CO2-нейтральным, ведь при его сжигании образуется столько двуокиси углерода, сколько было поглощено растениями во время роста.

По материалам УКРИНФОРМ
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