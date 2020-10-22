У АМКУ претензии к семи производителям антисептиков

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал семи производителям антисептиков не вводить потребителей в заблуждение путем размещения недостоверной информации на этикетках своей продукции.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет рекомендовал семи производителям антисептиков прекратить действия в виде распространения информации, которая может вводить в заблуждение, в результате способа изложения неточных, неполных сведений в маркировке продукции и осуществлять информирование потребителей о потребительских свойствах продукции собственного производства способом, который не будет вводить в заблуждение.
О результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования должны уведомить комитет в 10-дневный срок со дня их получения.
В АМКУ объясняют, что примерами распространения об антисептических средствах не подтвержденной надлежащим образом информации, которая может вводить потребителей в заблуждение, являются: маркировка coronaseptic, предупреждение вторичного инфицирования, пролонгированное, длительное антимикробное действие, действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам, уничтожение до 99%, до 100% бактерий и\\или вирусов, 100% антимикробная активность.
“Конечно, можно поспорить, что даже одна уничтоженная бактерия составляет «до 100%». Однако распространение этой или другой приведенной в примерах информации предоставляет неправомерное преимущество в конкуренции таким антисептическим средствам по сравнению с аналогичными по составу конкурентами, и может вводить потребителей в заблуждение”, – отмечают в комитете.
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