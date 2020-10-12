Валютный риск для украинских банков вырос до рекордных уровней

Ключевым риском для кредитных менеджеров украинских банков в III квартале 2020 года оказался валютный – почти 40% банков отметили его рост. Такие высокие значения валютный риск приобретал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.
Об этом говорится в “Опросе об условиях банковского кредитования” Национального банка Украины за IV квартал 2020 года.
Как отмечается в обзоре, банки ожидают усиления валютного риска в следующем квартале.
График: НБУ
По данным опроса, на рост кредитного риска указала лишь треть банков. Процентный риск и риск ликвидности, по мнению банков, снизились.
“Банки ожидают усиления валютного риска в следующем квартале. Ожидания реализации других рисков умеренные”, – говорится в документе.
Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ. Данные отчета содержат оценку состояния банковского кредитного рынка в ІІІ квартале и ожиданий на ІV квартал 2020 года.
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