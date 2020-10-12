Валютный риск для украинских банков вырос до рекордных уровней

Ключевым риском для кредитных менеджеров украинских банков в III квартале 2020 года оказался валютный – почти 40% банков отметили его рост. Такие высокие значения валютный риск приобретал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.

Об этом говорится в “Опросе об условиях банковского кредитования” Национального банка Украины за IV квартал 2020 года.

Как отмечается в обзоре, банки ожидают усиления валютного риска в следующем квартале.



График: НБУ

По данным опроса, на рост кредитного риска указала лишь треть банков. Процентный риск и риск ликвидности, по мнению банков, снизились.

“Банки ожидают усиления валютного риска в следующем квартале. Ожидания реализации других рисков умеренные”, – говорится в документе.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ. Данные отчета содержат оценку состояния банковского кредитного рынка в ІІІ квартале и ожиданий на ІV квартал 2020 года.

Справка Finance.ua:

В ноябре стоимость американской валюты в Украине будет колебаться в пределах 28,5-28,8 грн/$. Так, валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек. Одной из основных причин, отмечает аналитик Егор Комов, является новая волна пандемии коронавируса.

Ситуация с курсом гривны сейчас является стабильной и прогнозируемой. В последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты. Об этом заявил член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.

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