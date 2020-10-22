Сколько гривен в день платят мамам в декрете (инфографика)

Среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины вырос на 14,5% по итогам трех кварталов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщил Фонд социального страхования.
Читайте также: В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков
Он составил 280 грн за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.
По оперативным данным в течение трех кварталов Фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен. Отметим, в январе–сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, которые были поданы работодателями с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года.
Выплата пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам осуществляется Фондом в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: чего хочет ЗеленскийВчера, 15:13 - 2752 13
LG заблокирует в Украине Smart TV на "серых" телевизорахПозавчера, 23:10 - 4057 9
Франция вводит налог на вес автомобиля8 ч. назад - 687 4
К концу зимы в Украине подорожает газ - прогнозВчера, 16:10 - 826 2
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 2111 1
Какая задолженность считается безнадежнойВчера, 16:30 - 13593
Эксперт рассказал, как изменилась работа для заробитчан в ПольшеВчера, 12:56 - 8597
Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населенияВчера, 20:38 - 3127
Как оформить субсидию: украинцам назвали три способаВчера, 10:40 - 2969
Ошибочно или слишком много уплатили ЕСВ: как написать заявление на возвратВчера, 09:02 - 2823
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 523
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 340 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 957
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1694 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2495