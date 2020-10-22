Сколько гривен в день платят мамам в декрете (инфографика)

Среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины вырос на 14,5% по итогам трех кварталов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщил Фонд социального страхования.

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Он составил 280 грн за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.

По оперативным данным в течение трех кварталов Фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен. Отметим, в январе–сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, которые были поданы работодателями с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года.

Выплата пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам осуществляется Фондом в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.

Справка Finance.ua:

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины:

передать работодателю полученный листок нетрудоспособности необходимо не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

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