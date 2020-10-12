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В Украине построят пять современных Медгородков - Зеленский

В Украине построят пять современных Медгородков - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вскоре будет построено пять современных медицинских городков.

Об этом он рассказал во время участия в открытии реконструированного Областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в г. Славянск на Донетчине, сообщает пресс-служба главы государства.

“У нас есть задача – сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем”, – сказал Зеленский.

Президенту также представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать “флагманским медицинским проектом” по строительству пяти медицинских городков по всей стране.

Планируется, что такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донетчины, Луганщины и Харьковщины.

Проект предусматривает, в частности, создание в составе больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с внедрением методов экспресс-диагностики самых распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений за смену.

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд грн, общая смета – 8 млрд грн.

При этом Президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

По данным Офиса главы государства, общая стоимость строительства и закупки оборудования составляет более 330 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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