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В Харькове псевдобанкир похитил $10 тыс. у клиента банка

В Харькове псевдобанкир похитил $10 тыс. у клиента банка

Полиция Харькова задержала 64-летнего мужчину, который обманом завладел $10 тысячами клиента банка.

Инцидент произошел в отделении банка на ул. Пушкинской, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленник представился работником банка и под предлогом обмена валюты провел 30-летнего потерпевшего в комнату для VIP-клиентов в отделении банка.

Воспользовавшись доверием потерпевшего, преступник завладел денежными средствами мужчины на сумму $10 тысяч, вышел из отделения и пытался скрыться с места происшествия на автомобиле.

Работники Управления уголовного розыска задержали мужчину непосредственно на выходе из банка. Полиция изъяла у него украденные средства.

Во время допроса 64-летний злоумышленник рассказал, что на одном из сайтов выложил объявление об обмене валюты по завышенному курсу.

Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и Украины.


Фото: Нацполиции

По материалам Финансовый клуб
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