Боголюбов просит суд признать его владельцем 33,3% акций ПриватБанка

Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов просит вернуть ему 33,3% акций финучреждения, принадлежавших бизнесмену до национализации банка.
Об этом говорится в опубликованных материалах суда.
Напомним, что Боголюбов обратился в Хозсуд города Киева с четырьмя исками. В них он оспаривает национализацию банка.
Так, согласно одному из исков, Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн, а также свою долю в нем в размере 33,2525%.
Сейчас в госреестре указан объем уставного капитала ПриватБанка на сумму 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.
В соответствии с другим иском, Боголюбов просит суд истребовать из владения государства 33,2525% акций, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на день национализации – 18 декабря 2016 года.
Также бизнес-партнер Игоря Коломойского просит обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО “Солид Днепр”.
Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.
Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.
Детективное агентство Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
4 декабря 2018 года суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
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