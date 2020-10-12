В Украине возобновляют добычу золота

В Украине заработало единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами – Мужиевский золоторудник.

“Золотой рудник в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны”, – сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Предприятие возобновило работу после 15 лет простоя.

Добычу золота на руднике будет вести компания Avellana Gold.

Компания будет перерабатывать 500 000 тонн руды и планирует отчислять в бюджет 250 млн грн ежегодно.

Кроме золота, также будет добываться цинк.