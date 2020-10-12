В Украине возобновляют добычу золота

В Украине заработало единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами – Мужиевский золоторудник.
“Золотой рудник в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны”, – сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Предприятие возобновило работу после 15 лет простоя.
Добычу золота на руднике будет вести компания Avellana Gold.
Компания будет перерабатывать 500 000 тонн руды и планирует отчислять в бюджет 250 млн грн ежегодно.
Кроме золота, также будет добываться цинк.
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