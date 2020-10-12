В США появилось первое и единственное официально одобренное лекарство от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противовирусный препарат Ремдесивир от Gilead Sciences как противокоронавирусный препарат.
Как сообщает CNBC, в мае FDA разрешило экстренное использования препарата, что позволило больницам и врачам назначать его госпитализированным пациентам с этим заболеванием, хотя препарат не был официально одобрен агентством.
Телеканал отмечает, что внутривенное введение лекарств помогло сократить время восстановления у некоторых госпитализированных пациентов с COVID-19. Это также был один из препаратов, который использовался для лечения президента США Дональда Трампа, у которого в начале октября был обнаружен положительный результат на вирус.
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Препарат будет использоваться для пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, сообщает Gilead. Ремдесивир в настоящее время является первым и единственным полностью одобренным лекарством в Соединенных Штатах от COVID-19.
Компания добавила, что препарат можно давать только в больнице или медицинском учреждении, которое обеспечило бы интенсивную терапию, сравнимую с той, которую получают госпитализированные пациенты.
Между тем, ранее в этом месяце исследования, координируемые Всемирной организацией здравоохранения (ВООЗ), показали, что препарат мало или совсем не влияет на смертность среди госпитализированных пациентов. Однако он оказался относительно эффективным для сокращения периода восстановления у некоторых госпитализированных пациентов.
Gilead заявила, что удовлетворяет спрос на препарат в США в режиме реального времени. Компания ожидает, что в этом месяце сможет удовлетворять мировой спрос, даже если в будущем число случаев COVID-19 будет расти.
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