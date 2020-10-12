Маск сообщил о рекордном по всем показателям квартале в истории Tesla

Tesla получила прибыль по итогам пятого квартала подряд, она достигла нового рекорда – $331 млн, что на 131% больше, чем в 3 квартале 2019 года. Период с июля по сентябрь был «лучшим кварталом в истории» Tesla, сказал гендиректор компании Илон Маск в ходе телефонной конференции с инвесторами.
Об этом сообщает HighTech Plus.
Tesla накопила денежную подушку в $14,5 млрд по сравнению с $5,3 млрд годом ранее. По всем показателям компания вновь превзошла ожидания аналитиков. Маск также объяснил, что он имел в виду, когда написал в Твиттере, что Tesla – это на самом деле набор стартапов.
Известие о том, что Tesla превзошла ожидания аналитиков с Уолл-стрит по доставке и прибыли на акцию, появилось еще в начале месяца. На недавнем собрании акционеров собравшиеся хотели узнать, насколько именно выросла производительность Tesla по электромобилям и аккумуляторам. Цифры озвучены: Tesla доложила о чистом доходе в размере $331 млн, выручка за третий квартал составила $8,77 млрд, это на 39% больше, чем год назад.
По сравнению с 2019 годом доходы компании выросли на 30%. Операционная прибыль также выросла до $809 млн, продемонстрировав маржу в 9,2%. Производство аккумуляторов в третьем квартале достигло 759 МВт/час. Спрос на домашние системы хранения энергии Powerwall остается по-прежнему высоким, растет интерес к промышленным батареям Megapack.
Но у этих замечательных, на первый взгляд, результатов есть простое объяснение. Tesla снова (как и в предыдущие четыре квартала) получила прибыль благодаря доходам от продаж ZEV-кредитов (Zero-Emission Vehicle credit) другим автопроизводителям, которые выпускают машины с ДВС. В минувшем квартале их сумма составила $397 млн. То есть производство и продажа машин Tesla, как и раньше, – убыточный бизнес, и компания выходит в плюс только за счет регуляторных механизмов борьбы с эмиссией CO2.
Впрочем, рынок продолжает верить в стратегию Маска – акции Tesla выросли после закрытия торгов в среду почти на 4%.
Компания подтвердила свои планы на текущий год – поставить клиентам не менее 500 000 автомобилей. Это на 36% больше, чем в прошлом году.
Маск также сообщил, что строительство всех заводов Tesla продолжается по графику. Производственные мощности завода во Фримонте были расширены, чтобы увеличить производство Model 3 и Model Y до 500 000 единиц в год. Производственные мощности завода в Шанхае по выпуску Model 3 были увеличены до 250 000 автомобилей в год, а строящийся завод под Берлином будет готов начать производство в 2021 году. Производство грузовика Tesla Semi также планируется начать в следующем году.
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