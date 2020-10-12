АМКУ разрешил NOVUS приобрести торговую сеть BILLA

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании UAB CONSUL TRADE HOUSE (сеть супермаркетов NOVUS) приобрести 100% доли в уставном капитале ПИИ «Билла-Украина» в компании REWE INTERNATIONAL AG (Группа REWE).
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
АМКУ во время рассмотрения заявления на концентрацию установил, что компании проводят одновременную хозяйственную деятельность только на следующих рынках: розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (отдельно) – в пределах городов Киева, Борисполя и Ирпеня и предоставление в аренду (субаренду) коммерческой недвижимости под торговлю в городе Киеве.
В комитете отмечают, что учитывая, что совокупные доли участников концентрации на задействованных рынках являются незначительными, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому предоставил соответствующее разрешение.
Напомним, компания Consul Trade House UAB и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале “Билла-Украина”, владеющей сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.
Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами.
Novus входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.
На украинском рынке Novus работает с 2009 года. Сейчас сеть объединяет 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв. м.
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