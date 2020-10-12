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Назначен новый руководитель Таможни

Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил Андрея Павловского с должности и. о. главы Государственной таможенной службы.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте правительства.

“Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и приняло распоряжение об увольнении Андрея Павловского с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины”, – отмечается в сообщении.

В то же время, временное исполнение обязанностей главы ГМС возложено на заместителя главы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.


Фото: mind.ua

Напомним, 19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

По материалам Економічна Правда
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