Назначен новый руководитель Таможни

Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил Андрея Павловского с должности и. о. главы Государственной таможенной службы.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте правительства.

“Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским и приняло распоряжение об увольнении Андрея Павловского с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины”, – отмечается в сообщении.

В то же время, временное исполнение обязанностей главы ГМС возложено на заместителя главы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.



Фото: mind.ua

Напомним, 19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.