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"Энергоатом" вернулся к идее майнинга криптовалют

"Энергоатом" вернулся к идее майнинга криптовалют

Полгода назад Минэнерго поручило “Энергоатому” изучить вопрос майнинга криптовалют на мощностях АЭС. Идея вызвала резонанс в СМИ и стала обсуждаемой среди экспертов, и в конце таки реализовалась в жизни.

В октябре “Энергоатом” и Bitfury Holding BV подписали меморандум о сотрудничестве по созданию дата-центров вблизи АЭС.

Как отмечается в меморандуме, его целью является сохранение или увеличение объемов производства электроэнергии атомной генерацией Украины и восстановление баланса производства/потребления электроэнергии в стране. Среди предпосылок подписания документа стороны отметили быстрый рост индустрии услуг центров обработки данных как отрасли, в которой находят свое внедрение новейшие аппаратные технологии и которая позволяет консолидировать информационные ресурсы и сократить совокупные затраты на владение ІТ-инфраструктурой. В документе прогнозируется, что общее энергопотребление проекта может достигать 2 ГВт.

Впервые идея Минэнерго ввести майнинг на мощностях АЭС прозвучала в мае. Тогда она выглядела фантастической для украинских реалий и некоторые даже смеялись. Однако профильные эксперты утверждают, что идея на самом деле точная и способна исправить ситуацию с избытком атомной электроэнергии в Украине.

“Объем предложений “Энергоатома” на рынке не акцептированный. И есть проблема, потому что это создает избыток и влияет на цены рынка. Если этот объем будет куда-то тратиться – некий майнинг-центр, дата-центр – это может быть одним из элементов по исправлению ситуации в “Энергоатоме”, и еще это придаст “Энергоатому” денег, потому что они в трудном положении находятся и мы все слышали об этом неоднократно”, – говорит эксперт Дмитрий Марунич.

Того же мнения эксперт Юрий Корольчук. Он говорит, что нидерландская компания появилась не зря.

“В “Энергоатоме” профицит производства электроэнергии. В принципе, он всегда есть, всегда присутствует. В период кризиса, который сегодня есть – мы в общем сократили потребление электроэнергии, баланс изменился и появился больший профицит. Нидерландская компания – у них есть большие мощности в США, а США по часовом поясе зеркальные с Украиной, и поэтому они хотят использовать этот наш профицит ночной. Поскольку у “Энергоатома”, как и в любой электростанции, в ночное время минимальное потребление электроэнергии, а потому и себестоимость выработки низкая. Так когда США будет майнить днем, в Украине будет ночь и мы будем сбывать избыток электроэнергии”, – пояснил эксперт.

По материалам УНН
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