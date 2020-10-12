Украинцы стали чаще оформлять депозиты в гривне, - НБУ

За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах.
Об этом сказал во время брифинга глава Национального банка Кирилл Шевченко.
“За 9 месяцев этого года мы наблюдаем положительную динамику притока депозитов в гривнах. Общий приток денег населения составляет 27%, а именно срочных депозитов, новые срочные депозиты составляют 12%. То, что касается валютных сбережений, там тоже положительная динамика и в целом приток валютных сбережений в банковскую систему составляет 5%”, – сказал Кирилл Шевченко.
Читайте также: В НБУ ожидают снижения ставок по депозитам до конца года
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, во время коронакризиса в Украине все равно наблюдается рост количества депозитов.
“Он, может, мог быть больше, потому что мы понимаем, отток в наличные и так далее, но все же, когда мы принимали решение о снижении ключевой ставки, она была, я напомню, 13,5% на начало года. Одна из причин, почему мы делали это постепенно – потому что мы как раз хотели увидеть, как это повлияет на динамику ставок по депозитам и дифференциал ставок между долларовыми и гривневыми депозитами. Могу сейчас подчеркнуть, что никакой трагедии не произошло. Рынок постепенно привыкает к жизни в условиях однознаковых депозитных ставок, а за ним вниз идут и ставки по кредитам, что уже не раз подчеркивали”, – добавил Сологуб.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 3722 15
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 2950 14
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 1763 12
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1034 5
Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в УкраинеВчера, 11:12 - 577 5
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 6778 4
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 3722 15
Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньгиВчера, 14:00 - 3641
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 3479 1
Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменитсяВчера, 13:00 - 3066
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 212
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 216 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 820
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1545 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2103