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Украинцы стали чаще оформлять депозиты в гривне, - НБУ

Украинцы стали чаще оформлять депозиты в гривне, - НБУ

За 9 месяцев 2020 года в Украине на 27% вырос приток денег по депозитам в гривнах.

Об этом сказал во время брифинга глава Национального банка Кирилл Шевченко.

“За 9 месяцев этого года мы наблюдаем положительную динамику притока депозитов в гривнах. Общий приток денег населения составляет 27%, а именно срочных депозитов, новые срочные депозиты составляют 12%. То, что касается валютных сбережений, там тоже положительная динамика и в целом приток валютных сбережений в банковскую систему составляет 5%”, – сказал Кирилл Шевченко.

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По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, во время коронакризиса в Украине все равно наблюдается рост количества депозитов.

“Он, может, мог быть больше, потому что мы понимаем, отток в наличные и так далее, но все же, когда мы принимали решение о снижении ключевой ставки, она была, я напомню, 13,5% на начало года. Одна из причин, почему мы делали это постепенно – потому что мы как раз хотели увидеть, как это повлияет на динамику ставок по депозитам и дифференциал ставок между долларовыми и гривневыми депозитами. Могу сейчас подчеркнуть, что никакой трагедии не произошло. Рынок постепенно привыкает к жизни в условиях однознаковых депозитных ставок, а за ним вниз идут и ставки по кредитам, что уже не раз подчеркивали”, – добавил Сологуб.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 22 октября Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
  • Такая ставка действует с 12 июня 2020 года: тогда Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6%.
  • Глава Национального банка Кирилл Шевченко предлагает отменить налог на доходы по депозитам физических лиц.

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По материалам УНН
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