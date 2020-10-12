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За 9 месяцев СБУ предупредила экономические убытки государства более чем на 45 миллиардов

За 9 месяцев СБУ предупредила экономические убытки государства более чем на 45 миллиардов

С начала года в рамках комплекса мер по контрразведывательной защите критической инфраструктуры и экономического потенциала государства, Служба безопасности Украины не допустила убытки страны на сумму 45,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По материалам спецслужбы, расторгнут 151 убыточный внешнеэкономический контракт и восстановлено право государственной собственности на финансово-материальные ценности стоимостью 4,9 млрд грн. Оперативники спецслужбы предупредили возникновение 728 чрезвычайных ситуаций на объектах критической инфраструктуры.

Сотрудники СБУ также предупредили срыв аукциона по продаже госпакета акций киевского отеля «Днипро», продажа которого пополнила бюджет более чем на 1,1 млрд грн. Блокирован противоправный механизм импорта природного газа из ЕС, через который организаторы уклонились от уплаты налогов на 150 млн грн. Также выявлено мошенничество по незаконной передаче земель Национальной академии наук стоимостью свыше 300 млн грн в постоянное пользование застройщику.


Инфографика: СБУ

В течение года оперативники СБУ разоблачили механизм вырубки деревьев в гослесхозах, который нанес ущерб государству более чем на 5 млрд грн, и хищение 439 млн грн, выделенных на реконструкцию аэропорта Борисполь.

В целом в 2020 году по материалам СБУ начато 1 759 уголовных производств, вынесено 106 приговоров суда.

По материалам УКРИНФОРМ
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