Беларусь изменила условия въезда и транзита через страну

Правительство Беларуси с 22 октября 2020 года изменило условия въезда и транзита через страну. Новые правила предусмотрены постановлением №591 от 13 октября 2020 года.Об этом пишет avianews.
Въезд из “красной зоны”. Все въезжающие из стран красной зоны граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства должны пройти 10-дневную самоизоляцию.
В течение этого срока они не смогут выезжать из страны до завершения срока карантина. При этом прохождение теста на коронавирус не требуется.
Самоизоляции подлежат лица, которые следовали транзитом через государства красной зоны, если они не могут документально подтвердить, что срок транзита не превышал 24 часов.
“Зеленая” зона. Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Беларусь из стран зеленой зоны, должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус на русском, белорусском или английском языках, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения белорусской границы. При отсутствии данной справки пограничники могут отказать во въезде в страну. Данное правило не распространяется на прибывающих из стран зеленой зоны граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Беларуси.
Правительство страны также разрешило транзит через Беларусь иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из красной зоны, в течение одних суток. При выполнении этого условия на таких пассажиров не распространяется требование о самоизоляции.
В государственной авиакомпании «Белавиа» дополнительно уточнили, что пассажиры, следующие транзитом через Беларусь из стран зеленой зоны, могут пересекать границу без медицинского сертификата и дополнительного контроля.
Украина входит в список стран, включенных в красную зону, который публикует Минздрав Беларуси.
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