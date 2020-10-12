Инвесторы банка «Аркада» протестуют на Банковой

В Киеве инвесторы жилых комплексов банка “Аркада” проводят масштабную акцию протеста у Офиса Президента.

Под стенами Офиса Президента собрались десятки людей, параллельно продолжается автомитинг вкладчиков на улице Крещатик.

Среди основных требований протестующих: побудить высшее руководство государства принять все необходимые и действенные меры для возобновления и завершения строительства всех домов без доплат со стороны инвесторов. Ввести в эксплуатацию дома высокой степени готовности (ЖК «Патриотика» – №26 Львовский, №16 Аскания, ЖК «Эврика» – №14, №18, №15) до начала отопительного сезона этого года. Объявить результаты аудита, проведенного «Киевгорстроем», и объявить нового управляющего фондами финансирования строительства и нового застройщика.



Фото: @ArkadaNedobudovi

Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что на всех стройках АО АКБ «Аркада» продолжается аудит, и его должны завершить в конце ноября.



Фото: @ArkadaNedobudovi

Национальный банк Украины 24 сентября 2020 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ “Аркада”. Ранее, 25 августа 2020 года, банк “Аркада” был отнесен к категории неплатежеспособных из-за уменьшения нормативов капитала.

По данным СМИ, банк “Аркада” закончил первое полугодие с убытком 9,75 млн грн. Объем вкладов физлиц – 402,6 млн грн, юрлиц – 308,8 млн грн.

Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”,“Патриотика на озерах”), в сооружение квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан; речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах.

Холдинговая компания “Киевгорстрой” проведет аудит жилых комплексов “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах”, чтобы завершить строительство этих объектов.